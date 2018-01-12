Почему «20 шагов Павла Грудинина» обречены на провал

Кандидат от КПРФ готовит России отскок в светлое прошлое

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин представил 20 шагов, которые, по его мнению, позволят сделать Россию сильной и могучей. К сожалению, за его красивыми и социальными лозунгами ничего кроме идеологии и популизма нет. Реализация этих шагов на практике введет экономику и людей в состояние шока.

Кандидат от КПРФ на выборах президента представил программу «20 шагов Павла Грудинина». Реализация этих мер, по словам Павла Грудинина, позволит России вновь стать сильной и могучей державой, преодолеть бедность и обеспечить достойную жизнь граждан.

>> Популистская повестка отдана на откуп таким как Грудинин

Социальный характер экономической программы не может не подкупать простых граждан. Однако на поверку программа носит популисткий и малореализуемый характер, а некоторые пункты угрожают экономическому развитию и процветанию страны.

Так, Грудинин предлагает поднять МРОТ с текущих 9489 рублей до 25-30 тыс. рублей, а пенсии — как минимум до 50% от средней зарплаты плюс отменить понижающий коэффициент для военных пенсионеров. Он обещает также места для ребенка в детском саду и готов повысить ежемесячное пособие до прожиточного минимума ребенка. Даже валютным ипотечникам окажут помощь. Такой упор на нужды человека не может не подкупать.

Однако эти мечты сложно взять и воплотить в жизнь без негативных последствий для экономики страны. Повышение пенсий и МРОТ ничем не обеспечены, что означает серьезный разгон инфляции. Бюджет просто не справится с такой социальной справедливостью. Когда зарплаты искусственно растут быстрее самой экономики, формируется недолговечная пирамида.

«Чтобы работодатели довели белую зарплату до МРОТ, они должны иметь хорошую прибыль. В противном случае произойдет обратный эффект — люди начнут работать неофициально на серую зарплату», — говорит Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари.

Либо работодателю станет просто невыгодно содержать часть работников (вырастет безработица), а сохранившим работу придется работать за двоих.

«Пенсионеров ущемляют не потому, что правительство плохое, а потому, что мало трудоспособного населения. Потомки не могут обеспечить своих родителей, бабушек и дедушек», — добавляет Кокорева.

А что касается детских садов, то их должны строить в обязательном порядке застройщики жилых кварталов.

«Почти все пункты популистские. Программа ориентирована на все слои населения сразу: накормим голодных, поможем матерям и пенсионерам, вкладчикам и заемщикам. Охват большой аудитории, грамотный пиар ход. Не хватает только легализации гей браков», — говорит Анна Кокорева.

Грудинин предлагает также снизить тарифы естественных монополий, а также цены на лекарства административными мерами. Но такие благие цели приведут лишь к тому, что денег на ремонт и модернизацию ЖКХ и транспорта не будет, инфраструктура будет захирать, производство российских лекарств вымрет, и многие лекарства окажутся в дефиците.

Некоторые пункты экономической программы просто пугают. Например, про национализацию промышленности и ресурсов страны, в том числе введение монополии на спирт. Хотя многое, что Грудинин предлагает национализировать, например, РЖД и другие компании, и так принадлежит государству.

«Национализация — это очень опасный лозунг для рыночной экономики. Тем более, в России и так, по данным Росстата, до 70% экономики и так подконтрольно государству или квазигосударственным структурами», — говорит член Совета Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.

Или Грудинин предлагает потратить все резервы страны (ФНБ) на инвестиции и ограничить доступ иностранного капитала к российскому рынку, а также выйти из ВТО. Это грозит полной финансовой и экономической изоляцией России, которой придется вариться в собственном коммунистическом соку.

«Потратить резервы страны дело не хитрое, а вот наполнить их — это уже проблема, и нужно было осветить этот момент. Сейчас правительство и так тратит деньги ФНБ исключительно на поддержку экономики, инфраструктуру и соцобеспечение, — отмечает Кокорева. — Ограничивать доступ иностранного капитала глупо, чужие деньги еще никому не мешали. Если иностранцы инвестируют в нашу экономику — это наоборот плюс».

Грудинин делает ставку на так называемые неконтролируемые государственные инвестиции. Это старый социалистический принцип: деньги не должны работать, они должны вкладываться во всевозможные проекты, причем, насильственным путем. Это как бы обеспечит занятость населения, приток инвестиций и рост экономики. Однако такой искусственный нерыночный механизм может вызвать скол всей экономики.

«Колоссальный объем неконтролируемых инвестиций, вкладываемых неизвестно во что и куда, и с непонятными целями раскрутит другие крайне негативные механизмы, в том числе инфляцию», — говорит Несветов. Может появиться также много вариантов различных диспропорций. Как, например, в советское время, когда шло бурное развитие промышленности в ущерб потребительским товарам. «Российская экономика структурно находится в стагнации. Поэтому добиться роста простым вливанием неконтролируемых средств в экономику без изменения ее структурной составляющей невозможно», — говорит Несветов.

«Видны принципы социалистического дирижизма в огромном количестве. Это и снижение ручным способом банковских процентов, и принудительные внутренние инвестиции, и частичный контроль за ценами. Все это разрушение рыночных механизмов», — говорит Несветов.

Реализация на практике такой программы приведет к полному хаосу в стране. «Если мы начнет резко строить коммунизм на капитализме, это будет стресс для экономики и людей, особенно в период кризиса. Подобные изменения должны реализовываться десятилетиями, плавно и безболезненно, а еще одна октябрьская революция просто уничтожит экономику страны», — уверена Анна Кокорева.

Это не экономическая, в скорее идеологическая программа, в которой заложены принципы социалистического понимания экономического развития, исповедуемые левым флангом политической арены, говорит Несветов.

«К Павлу Грудинину отношусь с большим уважением, он блестящий управленец, настоящий предприниматель. Поэтому несколько странно, что имея такой колоссальный опыт, он уходит в программе в сторону политэкономии и социализма. Его личный опыт и представления об экономики, как мне казалось, отличаются от представленных в программе. Но раз он идет от КПРФ, то очевидно, что рыночную экономическую программу он представить и не мог», — говорит член Совета Московского отделения «Опоры России».

«Программа непродуманная, выглядит как список лозунгов, рассчитана на простого обывателя или пожилых людей, которые даже не будут задумываться как, зачем и когда. Реальные шаги и конкретные меры не расписаны. Сделать хорошо всем сразу невозможно, все равно чьи-то интересы будут страдать», — согласна Кокорева.

Только две (из 20) позиции кажутся Несветову здравыми: все, что касается повышения качества государственного управления, а также внедрения серьезных политических и законодательных механизмов, которые должны обеспечить контроль над всеми ветвями власти и властными полномочиями, начиная с президента и заканчивая судами.