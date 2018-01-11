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Жириновский устроил дебош в прямом эфире
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Жириновский устроил дебош в прямом эфире 

Вести.Ru 27 минут назад

Во время программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", посвященной ситуации на Украине, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушил поток оскорблений в адрес украинского политолога, председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана.

В частности, Жириновский назвал его "подонком" и пообещал "уничтожить".

"Будем расстреливать вас, — заявил российский политик в адрес украинского коллеги, — подлецов и негодяев. Вы — подонки, бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!".

Далее Жириновский потребовал удалиться с эфира Вадима Трюхана, назвав его "обычным фашистом".

Выпад российского политика последовал после того, как украинский оппонент назвал его предыдущие высказывания цирком и шоу.

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