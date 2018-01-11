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Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
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Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко 

Дни.ру 8 часов назад
Фото: Reuters

В ходе встречи Владимира Путина с главами печатных СМИ России президент метко прошелся по главе Украины Петру Порошенко. Президент прокомментировал роскошный отдых олигарха.

Журналист Дмитрий Киселев спросил лидера России:

"Порошенко справлял Новый Год на Мальдивах, где, видимо, кричал "Слава Украине". Тем временем проблема Донбасса по-прежнему актуальна, судьба этих людей незавидна. Прошел обмен пленными, но всё остальное остается по-прежнему. Есть ли будущее у Донбасса? Это замороженный конфликт?".

В ответ на это Путин намекнул на то, что Порошенко человек богатый — не зря его прозвище: шоколадный король.

"Достоверно мне о выезде на Мальдивы ничего не известно. Полагаю, богатый человек может себе это позволить", — сказал Путин. Президент России добавил, что проводит все праздники, включая новогодние, на родине. "Такова традиция, и меня, честно говоря, никуда больше не тянет", — отметил президент.

Кроме того, в ходе встречи с главными редакторами Владимир Путин коснулся и отношений с США. Президент считает, что власти Штатов должны быть готовы к ответным мерам, направленным против антироссийских законов.

"То, что происходит с нашими СМИ, которые объявлены иноагентами, как раз говорит о том, как они относятся к информации на влияние на политическую ситуацию в предвыборный период. Но если они сами везде свой нос суют, то должны быть готовы отвечать на вызовы, которые они стимулируют", — приводит Regnum слова Путина.

Президент сообщил, что его коллегу из США Дональда Трампа запугивают импичментом, разыгрывая "российскую карту". Путин надеется, что рано или поздно американские партнеры поймут, что нуждаются в улучшении отношений между Россией и США.

"Пока этого осознания не придет, они продолжат использовать российскую карту во внутриполитической игре", — заявил президент.

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