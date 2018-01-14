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Россию обвинили во вмешательстве в еще одни выборы
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Драгош заявил, что российские спецслужбы поддерживают Земана на выборах 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Reuters

Соперник действующего главы Чехии Милоша Земана по второму туру президентских выборов, экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош заявил в воскресенье в выступлении по республиканскому радио, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании Земана на высший пост в стране.

В Чехии в пятницу и субботу состоялся первый тур выборов президента, свои кандидатуры выставили девять человек, включая Земана. Победу одержал Земан с 38,57% голосов, второе место занял экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты на Пражский град получили от 0,5% до 10% голосов. Земан и Драгош вышли во второй тур выборов, который состоится 26-27 января.

"Я по-прежнему думаю, что Россия проявляет заинтересованность в наших выборах. Российские спецслужбы заинтересованы в том, чтобы Милош Земан снова был избран (президентом). Я не могу этого доказать, но и Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) допустила такую возможность в своем годовом докладе", — сказал Драгош.

Ранее, 1 декабря прошлого года, Драгош на специальной пресс-конференции уже делал заявление подобного рода. Он добавлял, что у него нет никак данных о российском влиянии на октябрьские парламентские выборы, но он "это чувствует", то же самое, по его мнению, может произойти в ходе президентских выборов. В свою очередь, глава СБИ Михал Коуделка опровергал его слова, заявляя, что "СБИ уделяет внимание каждой, даже потенциальной, угрозе демократии (в республике)", но они не располагают какой-либо информацией о влиянии на выборы в стране со стороны иностранных спецслужб.

Президент Земан также поставил под сомнение тогдашнее заявление Драгоша, назвав его оскорблением чешских граждан, так как в противном случае это означало бы, что "чешские граждане недееспособны".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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