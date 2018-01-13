Кто стоит за «валом компромата» на Грудинина

За так называемым «валом компромата» (не сильно то этот «вал» честно говоря на вал похож) стоит статус Грудинина как кандидата в президенты одной из самых больших и значимых стран мира от крупнейшей оппозиционной партии этой страны, а вовсе не чей то злой умысел. Его биография не может не вызывать интерес и пристальное внимание.

Две недели назад он «торговал кулубникой», а сейчас он — потенциально политик номер два в стране. О нем пишут национальные газеты в России, США и Европе, а не только «Домодедовская новь». О нем говорят на внешнеполитических брифингах в администрациях крупнейших государств и надгосударственных организаций мира.

Фамилия «Грудинин» написана и произнесена за две недели на множество порядков чаще, чем за всю предыдущую его жизнь. А штаб его вместо того, чтобы это осознать и как-то научиться рассказывать о своем кандидате взрослым людям на взрослом языке, решил поиграть в «жертву режима».

Как же так?!

Проклятые писаки говорят о том, что Совхоз им. Ленина и ОАО «Совхоз им. Ленина» это разные вещи! И, о ужас!, у ОАО есть в структуре собственников совершенно не относящиеся к счастливым крестьянам граждане и организации. Да как же так можно такие вещи да прямо в публичное пространство? Что значит «так ведь так же оно и есть!». Хватит говорить ту правду, которую мы не включили в официальный список добрых дел кандидата!

Надо сказать, что в США, например, под лупой бы рассмотрели каждую земельную сделку за подписью Грудинина за всю историю его управления, каждый бывший пайщик, обменявший долю в колхозе при его перерождении в ОАО на что-нибудь некрупное или даже крупное, рассказал бы в прямом эфире федеральных телеканалов в деталях о том, как это было. И это для начала разговора. Так что у нас все — в соответствие с политической традицией — мягко, интеллигентно, щадяще. И есть даже люди, которые видят в такого рода вещах большую пользу кандидату.

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Биография человека публичного — дело публичное. Понимая это, кстати, штаб Собчак не подавал признаков возмущения, когда в течение первых пары недель после выдвижения на нее такой ушат общественного интереса вылили, что чертям в аду тошно было. И большинство комментариев относилось отнюдь не к анализу актуальных мнений Ксении Анатольевны по ключевым вопросам современности. Наоборот: «Ксения Собчак оскобляет детей/женщин/крестьян/рабочих», или там «Посмотрите на голого кандидата!». И ничего, широкие общественные массы, изучив голого кандидата в подробностях, повозмущавшись и поплевав в нее вдоволь — сместили фокус своего интереса.

А кандидат двинулась дальше. Это все входит в условия работы в политике, спорте, шоу-бизнесе.

Но есть один очень хороший способ избежать этого всего. Не быть публичным человеком.

Ну, а если взялся за гуж, то не надо изображать из себя жертву режима. Не режима ты жертва, и не врагов. А собственного, добровольно принятого статуса.

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