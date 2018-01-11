В Норвегии дали неожиданную оценку отношениям с РФ

Премьер-министр Норвегии оценила отношения с Россией

Россия и Норвегия имеют "очень хорошие отношения" по целому ряду направлений, заявила в среду премьер-министр северного королевства Эрна Сольберг, выступая в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Сольберг отметила необходимость соблюдения санкций в отношении РФ, которые, по ее словам, "имеют экономические импульсы". "Но с другой стороны мы имеем очень хорошие отношения с Россией по целому ряду вопросов. Мы работаем вместе", — сказала она.

Сольберг также подчеркнула, что "Россия является важным игроком на мировой арене".