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Отбирают бутерброды!: Украинцы жалуются на пограничников в РФ
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«Отбирают бутерброды с салом!»: украинцы жалуются на пограничников в России 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС

С 1 января россияне могут попасть на Украину, только сдав биометрические данные, что заметно увеличило время пересечения границы. Украинцы со своей стороны жалуются, что российские пограничники после Нового года стали значительно больше придираться.

«Не знаю, что с ними случилось, но последний раз, когда мы ехали в Москву, они как с ума посходили. У нас в одном вагоне практически у всех пассажиров отобрали сало! До этого нормально провозили. Тем более люди ехали на заработки, а кто-то к родственникам на праздники вез гостинцы. Даже бутерброды с салом забрали!» — рассказала корреспонденту украинских «Вестей» проводница поезда «Москва — Хмельницкий».

Пассажир того же поезда по имени Николай подтвердил, что после Нового года проверки на российский границе стали строже. «Мы подумали, что это месть нашему правительству за то, что россиян заставляют пальчики сдавать. У нас стали спрашивать даже медстраховку, никогда такого не было. Проверяли, везем ли водку, сколько, а у проводника из купе вытащили все передачки», — посетовал он.

В Госпогранслужбе Украины сообщают, что российские пограничники без объяснений не пропускают автомобили с украинской территории: в один день развернули 18 машин, в другой — 24. В ведомстве пообещали обратиться с жалобой на происходящее в МИД.

Тем временем уже около 30 тысяч россиян пересекли в январе украинскую границу, сдав отпечатки пальцев. Многие жалуются, что вынуждены на машинах стоять в очередях. В поездах проверка проходит быстрее.

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