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Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме
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Собчак пожаловалась на угрозы из-за слов о Крыме 

Рамблер 1 час назад

Телеведущая Ксения Собчак обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку организации «Гражданский патруль», активисты которой обвинили ее в экстремизме. Об этом Ксения сообщила в соцсети Instagram.

«Некая общественная организация «Гражданский патруль» угрожает всем моим штабам, планомерно разослав всем их руководителем письмо с предупреждениями о том, что все они занимаются экстремистской деятельностью. Якобы мои слова о международном статусе Крыма незамедлительно влекут за собой соответствующие юридические последствия», — написала Собчак.

Потенциальный кандидат в президенты России также пожаловалась своим подписчикам на атаки на свои предвыборные штабы, подчеркнув, что «все это происходит одновременно, так, словно к этому давно готовились. Будто это все исходит из одного координирующего центра».

Собчак рассказала, что в Королеве и Орле избили ее сборщиков, а в Петербурге подкинули конверт с угрозами и исписали стену у штаба антисемитскими надписями.

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