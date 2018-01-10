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Названы сопредседатели штаба Путина
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Названы сопредседатели штаба Путина 

Рамблер 4 часа назад

Владимир Путин открыл первое заседание своего предвыборного штаба, который располагается в московском Гостином дворе, сообщает РИА Новости. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева.

Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов. Все члены штаба будут работать на общественных началах.

На пресс-конференции 14 декабря 2017 года, отвечая на вопрос о руководителе штаба, Путин сказал, что в Кремле пока не могут прийти к единому решению по кандидатуре на этот пост.

По словам президента, он «хотел бы видеть в этой роли людей „авторитетных, известных в стране и которые искренне поддерживают политику“.

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Тогда же Путин объявил о том, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

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