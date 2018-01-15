В РФ стало одним кандидатом в президенты меньше

Ирина Гагитэ сняла свою кандидатуру с выборов президента России. Кандидат от социалистической партии уже подала в ЦИК соответствующее заявление, передает РИА Новости.

Ранее ЦИК РФ усомнился, что предоставленные Гагитэ документы, подтверждающие проведение региональных конференций, предшествующих выдвижению, являются подлинными.

«Если вы сомневаетесь в том, что ваши документы на самом деле не фальсифицированы, лучше их отозвать из Центральной избирательной комиссии, чем мы сейчас вынесем постановление. Это не шантаж. Я вам просто рекомендую: если вы сомневаетесь в добросовестности представленных документов, их лучше отозвать из комиссии», — заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Он добавил, что за фабрикацию документов грозит наказание «вплоть до уголовной ответственности».

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.