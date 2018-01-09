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В МВД прошли масштабные сокращения
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В МВД заявили о сокращении 10 тысяч сотрудников 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Указом российского президента численность Госавтоинспекции сокращена с 1 января на 10 тыс. единиц. Об этом заявили в пресс-службе МВД России.

«Штатная численность органов внутренних дел России с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тыс. единиц. Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под сокращение не попадают должности, которые предназначены для «совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Ранее «Газета.Ru» писала, что подписанный российским лидером Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД затронет только сотрудников ГИБДД.

В конце декабря 2017 года Путин установил предельную штатную численность сотрудников Министерства внутренних дел России.

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