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Клинцевич высказался об эсминце США в Одессе
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Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС

Прибытие эсминца ВМС США в порт Одессы для России ничем не грозит, ситуация находится под контролем. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Понятно, что никакой опасности прибытие эсминца ВМС США в порт Одесса для России не представляет. Ситуация контролируется, любые случайности исключены", — сказал Клинцевич.

Вместе с тем, по его словам, эсминец является раздражающим фактором. "Все делается для того, чтобы вывести Россию из себя. Совершенно вызывающе выглядит цель визита — укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО", — отметил Клинцевич.

>> В порт Одессы вошел американский эсминец

По его словам, украинский режим рассматривает визит американского корабля как очередное проявление солидарности с его курсом.

"Но зачем все это нужно самим США? Ухудшать российско-американские отношения практически уже дальше некуда", — цитирует сенатора его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что американский эсминец Carney DDG64 прибыл в порт Одессы, где пробудет до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США назвало целью визита корабля "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно— морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

В июле 2017 года Carney DDG64 уже был в Одессе. Он принимал участие в украинско-американских военно-морских учениях Sea Breeze 2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

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