Выборы-2018: «Есть претенденты с чудинкой»

«Есть претенденты с чудинкой»: ЦИК завершила приём документов от самовыдвиженцев

Приём документов от кандидатов, участвующих в президентской гонке в порядке самовыдвижения, официально завершился в ночь на 8 января. Рекордное число претендентов — 67 человек — заявили о желании баллотироваться, из них — 21 представитель партий и 46 самовыдвиженцев. При этом не все независимые соискатели смогли подать документы: необходимые бумаги в ЦИК предоставили 15 человек. У кандидатов от политических сил есть ещё несколько дней для подачи документов. Глава ЦИК Элла Памфилова подвела промежуточные итоги, отметив максимальную либерализацию выборного законодательства. О первых трёх неделях президентской избирательной кампании — в материале RT.

В воскресенье, 7 января, официально завершился приём документов от кандидатов на должность президента России в порядке самовыдвижения. При этом у соискателей от политических партий ещё есть несколько дней для регистрации — до полуночи 12 января. Промежуточные итоги президентской кампании подвела глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

По её словам, на данный момент ЦИК получила уведомления о намерении участвовать в выборах президента России в марте 2018 года от 67 претендентов: 21 кандидата от политических партий и 46 самовыдвиженцев.

«После 2012 года максимально либерализовано наше выборное законодательство, упрощена возможность регистрации партий — их у нас сейчас около 70. Как следствие, упрощена регистрация на выборы президента. На сегодняшний день, 7 января, у нас уже заявлено 67 претендентов: представители 21 партии и 46 самовыдвиженцев», — заявила Памфилова в эфире телеканала «Россия 1»

«Я не хочу давать какие-то характеристики, но есть с чудинкой претенденты. Один заявил, что он непременно должен сегодня сдать документы ровно в 22 часа 22 минуты», — отметила Памфилова.

Только в последний день документы подали пять кандидатов-самовыдвиженцев. Всего же с начала президентской кампании документы на рассмотрение ЦИК подали лишь 15 из 46 самовыдвиженцев, сообщили в ЦИК.

В пресс-релизе Центризбиркома говорится также, что ранее были зарегистрированы три группы избирателей в поддержку кандидатов-самовыдвиженцев: действующего президента России Владимира Путина, депутата Костромской областной Думы Владимира Михайлова и лидера общественного движения «Возрождение» Александра Чухлебова.

Позднее, однако, постановление о регистрации группы избирателей в поддержку Чухлебова было отменено — по результатам обязательной проверки документов и по решению Верховного суда РФ (из-за наличия вида на жительство иностранного государства).

Также в ЦИК сообщили об отказе в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку семи претендентов-самовыдвиженцев, и подчеркнули, что все принятые документы пройдут обязательную проверку.

«В настоящий момент В. В. Михайлов и В. В. Путин открыли специальные избирательные счета кандидатов и имеют право вести агитацию в рамках избирательной кампании, за исключением агитации в СМИ», — говорится в пресс-релизе.

В Центризбиркоме напомнили, что после открытия специального счёта для формирования избирательного фонда кандидаты начинают сбор подписей в свою поддержку. При этом соискателям на высшую государственную должность, выдвинутым в порядке самовыдвижения, предстоит собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей (при этом не более 7500 подписей в одном регионе).

Аналогичные требования для кандидатов от политических сил, не представленных в Госдуме, сокращаются до 100 тыс., а претенденты, выдвинутые парламентскими партиями (их всего два: Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ), и вовсе освобождаются от сбора подписей избирателей.

По данным на 7 января, были зарегистрированы уполномоченные представители от 14 политических партий, а специальные избирательные счета открыли 11 кандидатов на должность президента России.

Это Эльвира Агурбаш («Альянс зелёных»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Екатерина Гордон («Партия добрых дел»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Станислав Полищук («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Роман Худяков («Честно») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Центризбирком продолжит принимать документы от кандидатов, выдвинутых политическим партиями, до полуночи 12 января 2018 года.

Пока единственным зарегистрированным кандидатом в президентской гонке остаётся Владимир Жириновский.

Президентская кампания официально стартовала три недели назад, в понедельник, 18 декабря. Напомним, что этап общей регистрации кандидатов должен закончиться 31 января. К 10 февраля ЦИК должна утвердить окончательный список участников выборов, а до 16 марта продлятся агитационная кампания в прессе и предвыборные дебаты. Сами выборы назначены на 18 марта.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что на президентских выборах около 7 млн человек проголосуют впервые.

«Особое внимание также уделяем той категории, которая в первый раз пойдёт на выборы. А это, по предварительным данным, около 7 млн молодых людей, которые ещё не голосовали», — цитирует Памфилову агентство городских новостей «Москва».