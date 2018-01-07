Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает абсолютно очевидными «намерения Вашингтона погрузить в войну весь Ближний Восток и создать горячие точки вокруг России».

«Все, что происходило вокруг нашей страны в других государствах — все рукотворно, инициировано США. Только за последнее время власти США направили свои щупальца зла по трем фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля, сейчас разжигание гражданской войны в Иране», — написал он в своем телеграм-канале, припомнив США также разрушительную геополитическую политику по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии.

По мнению Кадырова, США диктуют свои правила богатым нефтью мусульманским странам, чтобы распоряжаться их природными богатствами.

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — считает он.

На фоне происходящего Европа, подчеркивает политик, должна выступить единым фронтом против вероломства», в противном случае сама же пострадает от хаоса.

«И это не демократия, когда один центр власти и силы принимает решения, руководствуясь только своими алчными интересами», — отметил Кадыров.

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