Ещё
Кадыров призвал остановить «военное безумство США»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров призвал остановить «военное безумство США» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает абсолютно очевидными «намерения Вашингтона погрузить в войну весь Ближний Восток и создать горячие точки вокруг России».

«Все, что происходило вокруг нашей страны в других государствах — все рукотворно, инициировано США. Только за последнее время власти США направили свои щупальца зла по трем фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля, сейчас разжигание гражданской войны в Иране», — написал он в своем телеграм-канале, припомнив США также разрушительную геополитическую политику по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии.

По мнению Кадырова, США диктуют свои правила богатым нефтью мусульманским странам, чтобы распоряжаться их природными богатствами.

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — считает он.

На фоне происходящего Европа, подчеркивает политик, должна выступить единым фронтом против вероломства», в противном случае сама же пострадает от хаоса.

«И это не демократия, когда один центр власти и силы принимает решения, руководствуясь только своими алчными интересами», — отметил Кадыров.

>> Россия заявила о беспределе ЕС

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
9-я рота: «вся гора была усеяна трупами»
Россия и США возвращаются к гонке вооружений
В сети показали «загнивающую» бронетехнику СССР
Руслана раскрыла шокирующие подробности Майдана
У Собчак «пропали» сотни миллионов
Видео
00:59
Падение гимнастки из РФ в цирке Гомеля попало на видео
Происшествия
00:13
В Ирландии мужчина сыграл в футбол с ураганом
Катастрофы В мире
02:05
Заставшему девушку с любовником шахтеру выстрелили в лицо
Происшествия Криминал
06:00
Турок с дубинкой устроил засаду на Санта-Клауса
В мире Происшествия
00:38
В Новой Гвинее эвакуировали остров из-за вулкана
Катастрофы В мире
00:33
Разведчики ВВО перехватили «противника» в лесу
Войска Армия
00:46
В Пиренеях сноубордист устроил гонки с лавиной
Происшествия Катастрофы
46:59
Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР
Украина В мире
00:49
Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
ДТП Происшествия
00:00
Видео с зажаренной «рыбой-зомби» вызвало споры
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение