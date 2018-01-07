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Депутат предложил вернуть РФ половину Украины
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Депутат предложил вернуть РФ половину Украины 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

В случае признания Киевом советского период в истории Украины оккупацией, ей придется отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в составе СССР территорий, считает председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, сообщает РИА Новости.

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — сказал он.

>> Украина требует назвать «оккупацией» пребывание в СССР

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о необходимости признать оккупацией советский период в истории страны и провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

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