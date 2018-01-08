Стали известны траты Путина на предвыборную кампанию

ЦИК: Путин к 5 января потратил на избирательную кампанию 13,4 млн рублей

Российский лидер Владимир Путин, который идёт на предстоящие президентских выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей.

Согласно данным Центризбиркома, в избирательный фонд Путина поступило 400 млн 30 тыс. 934 рубля, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230 рублей.

Расходы на свою предвыборную кампанию кандидат оплачивает из средств избирательного фонда, открыв специальный избирательный счёт и начав формирование фонда, кандидаты могут вести сбор подписей в свою поддержку и агитационную кампанию.

Речь идёт о печати и распространении агитационной продукции, услугах информационного и консультационного характера, изготовлении подписных листов и оплате труда сборщиков подписей.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 млн рублей.

ЦИК в 00:00 мск 8 января завершила приём документов о желании принять участие в президентских выборах от самовыдвиженцев.