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Якеменко выбыл из президентской гонки
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Якеменко заявил о выходе из президентской гонки 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: личный архив Якеменко

Один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко заявил, что не будет принимать участие в президентских выборах в этом году и намерен готовиться к выборам главы государства через шесть лет.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

"Я завершаю свою президентскую кампанию. Для меня эта кампания была уникальной возможностью структурировать свое представление о нашем будущем и поговорить с людьми о том, какой могла бы быть страна", — написал Якеменко в субботу в своем канале в Telegram.

Якеменко напомнил, что ему с небольшой командой удалось разработать и опубликовать предвыборную программу, выпустить кандидатское обращение, однако "не удалось собрать и оформить данные на часть инициативной группы, поэтому было принято решение не подавать эти документы в ЦИК".

Он добавил, что извлечет из этой кампании необходимый опыт в свете президентских выборов 2024 года.

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