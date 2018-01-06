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Киев сохранит Поклонской гражданство
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Киев решил сохранить Поклонской гражданство Украины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины не имеет документально подтвержденных оснований для лишения бывшего прокурора Натальи Поклонской гражданства. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Парламентарий рассказал, что к нему на депутатскую почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской. При этом Лещенко заметил, что Поклонская не смогла бы избраться депутатом Госдумы без российского паспорта.

«А у них в ГМС нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве», — заметил Сергей Лещенко.

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 годы. После свершившейся в Киеве смены власти в феврале 2014 года переехала в Крым, где возглавила прокуратуру. В 2016 году избралась депутатом Государственной Думы.

В октябре 2017 в российском парламенте опровергли наличие у Натальи Поклонской украинского паспорта. «В соответствии с российским законодательством депутат Государственной Думы не может иметь двойное гражданство», — заявил тогда руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

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