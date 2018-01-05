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Названы «презирающие» ЕС страны
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Габриэль перечислил страны, которые «презирают» Евросоюз 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Reuters

США, Россия и Китай относятся к Евросоюзу без должного уважения, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью Spiegel.

"У Москвы, Пекина и Вашингтона есть одна общая черта: они совершенно не ценят Европейский союз. Они его презирают", — сказал глава МИД.

Говоря о роли Германии и всего Европейского союза в современном мире, Габриэль заявил, что в прошлом Берлин полагался на Францию, Великобританию и главным образом на США. Однако теперь, с постепенным отходом Соединенных Штатов со своих глобальных позиций политический "вакуум" заполняют другие силы, указывает министр. По его словам, в Сирии это Россия и Иран, а в торговой политике — Китай.

Эти примеры показывают, что Германия не преуспела в защите собственных интересов и продвижении ценностей, считает Габриэль. Он также выразил уверенность в том, что ЕС необходимо определить общие европейские интересы в политике.

"В мире, в котором живут хищники, трудно быть травоядным", — заключил министр.

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