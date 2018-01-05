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СБУ рекомендовала украинцам не ездить в Россию
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СБУ рекомендовала украинцам не ездить в Россию 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookrpess

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об опасностях, подстерегающих украинцев, желающих совершить поездку в Россию.

СБУ сообщило о том, что российские спецслужбы якобы преследуют украинских граждан в России и рекомендовала населению воздержаться от поездок на территорию «страны-агрессора».

Как говорится в сообщении на официальном сайте СБУ, российские спецслужбы якобы занимаются «провокациями» и «незаконными задержаниями украинцев», которые едут к своим родственникам в Россию.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории», — говорится в сообщении.

В связи с этим председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал воздержаться от поездок в Россию.

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