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Порошенко снова «окончательно» попрощался с РФ
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Порошенко снова «окончательно» попрощался с Россией 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил об окончательном прощании с Россией. Об этом он написал в своем Twitter, перечисляя достижения страны в 2017 году.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное "прощай" русской и советской империям», — заявил президент.

Порошенко несколько раз прощался с Россией в 2017 году. В частности, 12 мая он заявил о том, что Украина, получив безвизовый режим с Евросоюзом, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». 11 июня он процитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Спустя две недели он вновь попрощался с Москвой, рассказав о 300-летии украинской конституционной мысли.

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