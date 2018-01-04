Ещё
Путин изменил состав Совбеза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ, включив в него Гордеева и выведя Цуканова 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом произвел перестановки в Совете безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

"Включить в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Гордеева А. В. — полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе; исключить из состава Совета Цуканова Н. Н. ", — говорится в указе.

Одновременно документом изложена в новой редакции должность Александра Беглова — "полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе".

ТАСС: последние новости
Путин уточнил перечень относящихся к гостайне сведений Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана СМИ: корреспондента ВГТРК выдворяют из Латвии
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Николаева массово заразились неизлечимой болезнью
Опубликовано фото поврежденного при обстреле самолета РФ
Доллар преодолел психологическую отметку к рублю
Нападение на базу РФ связали со спецназом США
«Как можно так жить?» Итальянец шокирован жизнью украинцев
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение