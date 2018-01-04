Путин изменил состав Совбеза

Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ, включив в него Гордеева и выведя Цуканова

Президент России Владимир Путин своим указом произвел перестановки в Совете безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале правовой информации.

"Включить в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Гордеева А. В. — полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе; исключить из состава Совета Цуканова Н. Н. ", — говорится в указе.

Одновременно документом изложена в новой редакции должность Александра Беглова — "полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе".