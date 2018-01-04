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Корреспондента ВГТРК выдворяют из Латвии
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СМИ: корреспондента ВГТРК выдворяют из Латвии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters

Власти Латвии выдворяют корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны. Об этом сообщил в четверг телеканал "Россия 24".

По сообщению канала, Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, и она должна покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Накануне из Латвии был депортирован журналист российского канала ТВЦ Анатолий Куравлев. Причиной стало включение его в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них — певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.

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