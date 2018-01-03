Канаду призвали расширить санкции против РФ

Посол Украины призвал Канаду расширить санкции против России

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Киев надеется на расширение канадских санкций, введенных против "нарушителей прав человека из России". Об этом сообщает "Укринформ".

Шевченко заявил, что, согласно с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 граждан России "уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека".

"Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России", — заявил Шевченко.

По его словам, Канада "показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию".

Ранее в посольстве России назвали бессмысленными санкции Канады.