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Канаду призвали расширить санкции против РФ
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Посол Украины призвал Канаду расширить санкции против России 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА «Новости»

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что Киев надеется на расширение канадских санкций, введенных против "нарушителей прав человека из России". Об этом сообщает "Укринформ".

Шевченко заявил, что, согласно с одобренным в конце 2017 года в Канаде "актом Магнитского" первые 30 граждан России "уже попали под персональные санкции как нарушители прав человека".

"Мы надеемся, что в будущем сможем применить этот закон и против тех россиян, которые преследуют украинцев в Донбассе и на территории России", — заявил Шевченко.

По его словам, Канада "показала миру очень достойный пример последовательного давления на Россию".

Ранее в посольстве России назвали бессмысленными санкции Канады.

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