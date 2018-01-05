Курлаева раскрыла подробности выдворения из Латвии

Депортированная из Латвии журналистка рассказала, как возвращалась в Россию

Журналист ВГТРК Ольга Курлаева, которая в четверг была задержана в Латвии и депортирована, рассказала РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов Латвии обращались с ней очень хорошо, смущались и извинялись за происходящее.

В ночь на пятницу ее муж Анатолий Курлаев рассказал РИА Новости, что она вернулась в Россию.

Сама журналистка сообщила, что сотрудники МВД Латвии, которые занимались ее делом, вели себя корректно.

"Обращались хорошо: смущались и извинялись, мол, это не мы. Мы лишь исполняем приказ, который поступил с самого верха… Верх не уточнялся. До последнего мне не сообщали способ депортации, сказали, только когда прибыл консул (России). Привезли до границы на своей машине с выключенными мигалками", — рассказала Курлаева.

По ее словам, выбрать транспорт для отбытия на родину ей не дали. Ранее сообщалось, что Курлаева готова была за свои деньги купить билет на самолет, но ей отказали.

"Выбор транспортного средства мне не предоставили, ну, хорошо хоть не вплавь до Калининграда пришлось добираться. Причина ни мне, ни мужу до сих пор не ясна: как можно трижды, а то и больше въезжать и выезжать в страну будучи "опасным преступником национального уровня"? Латышские спецслужбы войдут в учебники", — сказала она.

Телеканал "Россия 24" в четверг сообщил, что власти Латвии выдворили корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны, ее обвинили в угрозе национальной безопасности. Однако, как сообщил РИА Новости знакомый Курлаевой, журналист Алексей Стетюха, женщина на тот момент находилась в Латвии в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки.

Во вторник супруг Курлаевой, журналист телекомпания "ТВ Центр" Анатолий Курлаев также был задержан латвийскими правоохранителями и выслан из страны. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персоной нон грата в Латвии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что депортация супружеской пары журналистов произошла на основании "абсурдных обвинений в "угрозе национальной безопасности". Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что обеспокоен решениями Латвии о выдворении из страны российских репортеров. Он подчеркнул, что такие меры отрицательно сказываются на свободе СМИ.