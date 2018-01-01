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Путин рассказал о своей семье
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Путин вспомнил запомнившиеся ему новости советского телевидения 

BFM.RU 13 минут назад
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что его семья полвека назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккейные матчи с участием сборной СССР, передает ТАСС.

Глава государства принял участие в юбилейном выпуске программы «Время», которой 1 января исполнилось 50 лет. Он ответил на несколько вопросов ведущих, в том числе о том, какие новости и телевизионные программы прошлых лет помнит до сих пор. Программа вышла в эфир на Дальнем Востоке.

«Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить», — рассказал Путин. По его словам, вся семья вместе смотрела телевизор не часто.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его «зацепила», глава государства заметил, что одно из ярких событий конца 1960-х — начала 1970-х годов — «это появление в нашем небе… сверхзвукового гражданского самолета Ту-144».

«Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое», — пояснил Путин.

Он также назвал «яркие спортивные события» и «известную хоккейную серию 1972 года» Россия-Канада. «У меня мама болела (за сборную СССР)… Я помню, мы… Вот это мы смотрели семьей», — поделился воспоминаниями президент.

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