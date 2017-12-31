«Перемены обязательно придут в нашу жизнь»

В новогоднем обращении Путин пожелал россиянам перемен к лучшему

В новогоднем обращении к стране президент России Владимир Путин сделал акцент на семейных ценностях, но также отметил, что страна встречает 2018 год в «ожидании важных перемен». Президентское обращение первыми услышали жители Камчатки, где Новый Год уже наступил. Учитывая, что это поздравление президента пришлось на канун выборов, «Газета.Ru» вспомнила, к каким вопросам обращался Путин в преддверии своих прошлых избирательных кампаний.

Президент России Владимир Путин рассказал, что до сих пор предпочитает относится к празднованию Нового года, как в детстве: с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится.

«Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал Путин, которого цитирует «Интерфакс».

В этом году новогоднее поздравление президента, как и всегда, распределено по часовым поясам России и транслируется в 23.55 по местному времени.

Это новогоднее обращение Путина можно считать «предвыборным» — инициативная группа по выдвижению президента на новый срок уже успела подать документы в ЦИК, и кандидат был зарегистрирован. Праздничную речь национальный лидер произносит за три месяца до выборов. Как действующий президент, Путин в этой кампании имеет некоторые возможности, которыми не обладает ни один из его конкурентов.

Одна из самых приятных из них заключается именно в возможности поздравить с Новым годом миллионы россиян.

В 2000 году обращение было сдвоенное — Путин обращался к гражданам в ранге исполняющего обязанности президента после фактически последнего публичного выступления Бориса Ельцина. Первый президент России произносил свою речь десять минут и в ее конце отметил, что граждане заслужили счастье и спокойствие. Путин говорил три минуты и начал с того, что для него само это обращение — неожиданность. Но раз он попал в эту ситуацию, то сделает все, чтобы в стране ни на минуту не возникал «вакуум власти», и обеспечит свободу слова, свободу совести, свободу средств массовой информации, а также защиту прав собственности.

Таким образом, основный посыл первого обращения состоял в гарантиях стабильности и преемственности. Кроме того, Путин, так же как и спустя 18 лет, говорил о сбывающихся мечтах, любви близких, внимании к детям и родителям.

В своем по-настоящему первом «предвыборном» новогоднем обращении, сделанном в декабре 2004 года. Путин фактически дал оценку своему первому сроку президентства: «Мы предприняли серьезные шаги, направленные на повышение эффективности власти, ее открытости обществу и ответственности перед ним.

»Укрепился экономический, оборонный потенциал, возросли возможности нашей страны. Мы стали больше вкладывать средств в образование и науку», — сказал 14 лет назад президент страны.

Тогда популярность Путина была невероятна высока среди совершенно разных представителей российского общества, и многие без какой-либо информационной поддержки хотели переизбрания Путина на второй срок.

Согласно тогдашним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения Путина в то время достиг исторического максимума. На выборах 2004 года Владимир Путин получил 71,2% голосов избирателей. Для сравнения: в 2012 году за Путина проголосовало 63,60% избирателей.

В обращении Путин напомнил, что грядущий 2005 год станет годом, когда в России появятся долгие новогодние праздники — длинные каникулы в то время еще воспринимались без нынешнего раздражения.

Еще через четыре года, в декабре 2007-го, Путин в последний (как тогда казалось) раз обратился к гражданам с новогодним поздравлением. Ранее он объявил, что в президенты больше баллотироваться не будет и уйдет в мае 2008 года, когда истекут его конституционные полномочия.

В этом поздравлении он попрощался с нацией: «Сегодня мне хочется сказать вам особые слова и, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить вас за все, что мы вместе сделали за последние восемь лет».

И подвел итоги своего президентства: «Конечно, не все удалось сделать. Но я уверен: путь, выбранный народом России, — правильный, и он приведет нас к успеху. У нас все для этого есть: наша великая история, колоссальные ресурсы, мужество, трудолюбие и интеллектуальный потенциал нашего великого народа».

Заметно короче было прощальное новогоднее поздравление президента Дмитрия Медведева, который произносил ее в статусе «хромой утки». Дело в том, что Медведев еще в сентябре заявил, что не собирается выдвигаться в президенты страны в 2012 году. В речи присутствовал лишь легкий намек на прощание. Президент говорил, что год завершился «благополучно», и это «результат нашей с вами совместной работы». В конце речи Медведев призвал открыть шампанское и загадать желание, чтобы сбылись «ваши мечты». Таким образом он, возможно, хотел сказать, что его президентская карьера подошла к концу. Стоит отметить, что о мечтах, которые должны сбыться, Медведев говорил и в обращении 2011 года. Однако тогда он использовал формулировку «наши мечты».

Традицию новогодних телепоздравлений в нашей стране ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев 45 лет назад, выступив 31 декабря 1970 года по двум первым и единственным тогда телеканалам.

Все последние годы президентское обращение снимали на специальном помосте, который сооружался в преддверии празднеств во дворе Кремля. С его помощью обеспечивается наилучший вид кремлевских стен и Спасской башни, на фоне которых выступал Путин.

С тех пор нет никаких признаков того, что на этот раз глава государства выберет для записи другой антураж. Обычно самую ответственную работу — собственно съемку — доверяют личному оператору президента, а сотрудники федеральных телеканалов присутствуют на съемках только в качестве помощников и под строгим присмотром ФСО.