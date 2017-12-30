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Раскрыты доходы Жириновского
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Раскрыты доходы Жириновского 

Рамблер 5 часов назад

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России.

Согласно правилам, он задекларировал свой заработок за минувшие шесть лет. Это более 98 млн 291 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Помимо зарплаты депутата Госдумы, в качестве источников доходов указаны выплаты от нескольких вузов, в частности, социологического факультета МГУ имени Ломоносова, Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, а также доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия, авторские вознаграждения и продажа имущества.

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Согласно указанным данным, лидер ЛДПР владеет двумя участками и восемью домами в Московской области. Также он указал два гаража и бассейн и автомобиль Lada 212140 («Нива») 2014 года выпуска.

На счетах у кандидата в президенты от ЛДПР около 30 млн рублей. Также у Жириновского есть акции банка ВТБ.

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