ВС принял решение по Навальному

ВС огласил решение по жалобе Навального на ЦИК

Верховный суд России в субботу признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в кандидаты на пост президента РФ, передает ТАСС.

«Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», — принял решение судья.

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Навальный в суд не явился.

По словам представителя ЦИК Сергея Сахарова, отказ в регистрации инициативной группы Навального был выдан на основании того, что у оппозиционера есть судимость за тяжкое преступление, поэтому до снятия или погашения судимости он не имеет права быть избранным на пост президента.

«Конституция вводит исчерпывающий перечень материально-правовых ограничений и не оставляет законодателю полномочий вводить новые ограничения. Поэтому представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием», — сказал юрист Навального Александр Помазуев.