Ещё
Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

В МИД России заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна в полном объеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры поставляют нефть в Северную Корею, перекачивая нефть на суда этой страны, в обход санкций Совета безопасности ООН. В частности, речь шла о том, что в такие случаи имели место в октябре и ноябре.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в МИД.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. Резолюцию, принятую под номером 2397, подготовили США. Этот документ, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители США не поняли шутку Лаврова
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Любовница мужа явилась к беременой Кудрявцевой
Появился неожиданный кандидат в президенты РФ
Названо имя исполнителя теракта в Петербурге
Видео
05:59
Гузеева показала провокационные фото с корпоратива
Шоу-бизнес
01:30
Ту-95 встревожил австралийские ВВС
Войска Армия
00:37
Опубликовано видео с регистратора «автобуса-убийцы»
Происшествия
00:32
ФСБ задержала организатора взрыва в Петербурге
Происшествия
00:25
Лавров рассказал, чему научил его Путин
Политика
04:08
ВС принял решение по Навальному
Политика
02:05
Раскрыты доходы Жириновского
Политика
01:48
Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова
Шоу-бизнес Другое
08:31
Литвинова о домогательствах: «Это так смешно было»
Шоу-бизнес
00:47
Лукашенко охарактеризовал жителей западной Украины
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение