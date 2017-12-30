Россия объяснила поставки нефти в Северную Корею

В МИД России заявили, что Москва соблюдает санкционный режим в отношении Пхеньяна в полном объеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские танкеры поставляют нефть в Северную Корею, перекачивая нефть на суда этой страны, в обход санкций Совета безопасности ООН. В частности, речь шла о том, что в такие случаи имели место в октябре и ноябре.

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718», — пояснили в МИД.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна. Резолюцию, принятую под номером 2397, подготовили США. Этот документ, в частности, вводит дополнительные ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки.