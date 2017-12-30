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В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом
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В Госдуме посоветовали Киеву не интересоваться Крымским мостом 

Рамблер 4 часа назад

Крымский мост в надежных руках, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, сообщает RT. Ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко заявил, что мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования.

Украина заявила об уязвимости Крымского моста

Швыткин отметил, что подобные заявления, направленные против мирных граждан, «не красят в прошлом руководителя такого ранга военного ведомства».

«У нас достаточно сил и средств, которые уже сейчас обеспечивают безопасность данного объекта. В случае возникновения какой-либо угрозы последует адекватный ответ», — сказал он, отметив, что украинским силовикам следует разобраться с внутренними проблемами, направив больше усилий на внутреннее положение в своей стране, в частности, на борьбу с различными националистами, которые угрожают безопасности самих украинцев.

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