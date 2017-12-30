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«Что заслужили — то и получили»: РФ отказала сенатору США в визе
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«Что заслужили — то и получили»: Россия отказала американскому сенатору в визе из-за «черного списка» 

BFM.RU 7 часов назад

Российская сторона предлагала достигнуть соглашения по выдаче виз парламентариям на обоюдной основе. Такое предложение американская сторона отвергла

Посольство России решило не выдавать визу члену делегации конгресса США сенатору Джоан Шаин, поскольку она состоит в российском «черном списке», созданном в ответ на санкции США против России. Все остальные делегаты свои визы получили. Об этом сообщается в Facebook диппредставительства.

«Попытка представить ситуацию, будто визит был отменен из-за российской стороны, предвзята и неправильна», — заявили в посольстве.

Российская сторона предлагала достигнуть соглашения по выдаче виз парламентариям на обоюдной основе: то есть в обмен на выдачу американских виз российским депутатам или сенаторам, попавшим под санкции США. Такое предложение американская сторона отвергла. Российские дипломаты добавили, что Вашингтон «ответственен за сложившуюся ситуацию», поскольку Москва неоднократно предлагала снять санкции.

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