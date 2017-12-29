Кремль назвал разочарования года

Песков назвал главное разочарование года для России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что состояние отношений Москвы и Вашингтона можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.

«Вполне может (состояние отношений России и США считаться главным разочарованием года)», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Песков напомнил, что Москва готова к выстраиванию отношений с США, но «танго нужно танцевать вдвоем».

«Конечно, российско-американские отношения, скажем так, та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны — это тоже не может не вызывать сожаление. Но, вместе с тем, вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент: мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединенными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

В середине декабря президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что если бы в английском языке было различие между обращениями на «ты» или «вы», то они бы общались на «ты».