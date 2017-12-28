Ещё
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова возмутилась данными о суточных российских дипломатов 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась после публикаций СМИ о сумме суточных российских дипломатов в зарубежных поездках. Об этом она написала в своем фейсбуке.

«Прихожу домой, а на меня родственники косо смотрят. Где, говорят, деньги, Зин. И статью … мне молча показывают. А там: «В зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки. И все это со ссылкой на опубликованные Минфином данные. Чтобы уже никак не открутиться», — написала Захарова.

Она отметила, что после этого ей позвонили из бухгалтерии.

Захарова опровергла информацию о подобных суммах и также потребовала опровержения от изданий, опубликовавших данный материал.

Ранее сообщалось, что Минфин впервые выложил информацию о средних заработных платах работников федеральных госорганов.

Газета.Ru: последние новости
Путин назвал причину бегства водителей из Газпрома Пушков назвал Украину "страной года" Путин: Россия провожает 2017 год достойно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Стала известна причина взрыва в Петербурге
В ТЦ Петербурга произошел взрыв
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
«Страна года по нанесению самой себе ущерба »
Видео
00:32
Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге
Криминал Происшествия
01:09
Никите Белых вызвали скорую
Происшествия
00:32
Стала известна причина взрыва в Петербурге
Происшествия
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
00:35
Похороны Шаинского отложили
Шоу-бизнес
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
00:39
В ТЦ Петербурга произошел взрыв
Происшествия
00:39
Много крови: очевидцы о взрыве в Петербурге
Криминал ДТП
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение