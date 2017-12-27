Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»

Президент России Владимир Путин рассказал, как компания «Газпром» переводила свой автотранспорт на газомоторное топливо. По словам президента, за переводом последовало массовое бегство водителей из компании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии, что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — сказал Путин, выступая на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

>> Минпромторг просубсидирует выпуск машин на сжиженном топливе

По мнению президента, реализация газомоторного топлива на внутреннем рынке даст больший экономический эффект, чем его экспорт. Путин призвал продолжить поддержку этого направления, сказав, что газомоторное топливо экологичнее бензина и «у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно».