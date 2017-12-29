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США призвали РФ взаимодействовать по открытому небу
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США призвали РФ взаимодействовать по ситуации с Договором по открытому небу 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости

США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу, заявил РИА Новости представитель госдепартамента, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств.

"Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе", — сказал представитель ведомства.

По его словам, введенные ранее США меры по отношению к российской стороне были отменой "некоторых гибких возможностей в духе доброй воли". В то же время он не стал комментировать ограничительные меры со стороны России, о которых ранее заявили в Москве. "Мы внимательно рассмотрим любые российские меры, как только они будут объявлены и уточнены", — сказал собеседник агентства.

"Соединенные Штаты уважают и будут продолжать выполнять свои обязательства по Договору по открытому небу и по-прежнему готовы решать вопросы, связанные с его осуществлением", — подчеркнул он.

Представитель госдепа утверждает, что США с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий договора, а 20 июня 2017 года формально обозначили эти претензии по трем областям. По его словам, это касается ограничений на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах РФ с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов полетов под предлогом форс-мажора.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва считает голословными обвинения со стороны США в том, что Россия нарушает Договор по открытому небу, и была вынуждена пойти на ряд ответных ограничений с 1 января, о чем уведомила американскую сторону. По ее словам, речь идет о том, что "российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США".

Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была отправлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору.

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