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Путин назвал главную нерешенную проблему России
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Путин назвал главную нерешенную проблему России 

Рамблер 4 часа назад

Главной нерешенной проблемой России остается большое число людей с доходами ниже прожиточного уровня. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с правительством РФ, передает ТАСС.

В России 20 млн человек имеют доходы ниже прожиточного уровня. В 2000 году треть населения России жила за чертой бедности, затем их количество снизилось до 15 млн человек, сказал президент.

«Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть, некоторые другие причины, в том числе внешние ограничения, сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось», — отметил Путин.

>> Путин прокомментировал уровень бедности в России

Президент заявил, что нужно не только достичь лучших показателей за последние годы, но и улучшить их, «таргетировать эту бедность».

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