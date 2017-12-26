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Песков прокомментировал решение по Навальному
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Песков прокомментировал отказ ЦИК зарегистрировать кандидатуру Навального 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости

В Кремле считают, что неучастие в президентских выборах одного из возможных кандидатов по законным основаниям не может повлиять на легитимность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

"Безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", — сказал Песков, комментируя мнение некоторых аналитиков о том, что неучастие в выборах президента Алексея Навального якобы снизит явку и легитимность.

Песков добавил, что в Кремле знакомы с разными мнениями аналитиков, но "мы не можем согласиться с такой точкой зрения (что выборы могут считать нелегитимными без участия Навального — ред.)".

Накануне Центризбирком России отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента РФ в марте 2018 года из-за неснятой судимости. Ведомство приняло решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

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