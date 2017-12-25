Ещё
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК отказалась регистрировать Навального 

Рамблер 3 часа назад

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания отказала основателю ФБК Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Причина — наличие непогашенной судимости по тяжкой статье.

Навальный официально был выдвинут кандидатом в президенты России в воскресенье.

>> «Это будет анекдот». Эксперты о действиях Навального

За его выдвижение в присутствии представителей ЦИК проголосовали 742 участника инициативной группы при необходимом минимуме в 500 человек.

Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить важное.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Украина спаслась от банкротства
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
Видео
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
03:40
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
В мире
00:09
Автобус сбил людей на Славянском бульваре в Москве
Происшествия
02:25
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
Происшествия
03:06
ЦИК отказала Полонскому в регистрации
Политика
00:16
Автобус протаранил пешеходный переход: видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение