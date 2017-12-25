ЦИК отказалась регистрировать Навального

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе заседания отказала основателю ФБК Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата в президенты России. Причина — наличие непогашенной судимости по тяжкой статье.

Навальный официально был выдвинут кандидатом в президенты России в воскресенье.

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За его выдвижение в присутствии представителей ЦИК проголосовали 742 участника инициативной группы при необходимом минимуме в 500 человек.

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