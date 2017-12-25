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Путин произвел кадровые перестановки
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Путин произвел кадровые перестановки 

Газета.Ru 4 часа назад

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Гордеева Алексея Васильевича полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе», — говорится в указе, подписанном Путиным.

Ранее Путин принял отставку Алексея Гордеева с поста губернатора Воронежской области.

Александр Гусев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов освобожден от должности и назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Полномочным представителем президента в СЗФО назначен Александр Беглов.

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