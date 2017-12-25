Поклонская заявила о законности бытовых спецсредств

Поклонская выступила за декриминализацию бытового использования спецсредств

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская подготовила к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации.

По ее словам, данная инициатива уже рассмотрена и одобрена экспертной комиссией при комитете, а при последующей поддержке фракции "Единая Россия" будет уже внесена на рассмотрение Госдумы.

"Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества", — заявила Поклонская РИА Новости.

Она уточнила, что в настоящий момент случаи привлечения к уголовной ответственности людей за использование таких спецсредств в быту встречаются довольно часто, поэтому "требуется корректировка статьи 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств)".

Поклонская пояснила, что необходимо добавить в формулировку статьи положение, согласно которому уголовная ответственность предусматривается только за умышленное приобретение данных средств со специальной целью.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в конце январе житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая многофункциональное устройство "Мини А8". Оно предназначено для передачи акустической информации из помещения. Данное устройство, как уточняет следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Как сообщали местные СМИ, мужчина-фермер приобрел данное устройство для того, чтобы следить за коровой, которая постоянно отбивается от стада.