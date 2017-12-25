Лурье отказано в праве участвовать в выборах

ЦИК РФ отказал Лурье в праве участвовать в выборах президента из-за судимости

Центризбирком России отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на выборы президенты РФ журналиста Олега Лурье из-за судимости потенциального кандидата. Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании комиссии.

Как сообщил член ЦИК Борис Эбзеев, Лурье был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году.

"Преступление, которое было инкриминировано заявителю и подтверждено приговором суда, относится к числу тяжких. В этой связи у ЦИК нет никакой возможности удовлетворить ходатайство Олега Анатольевича и зарегистрировать группу, которая приняла решение о его выдвижении", — сказал он.

По закону гражданин, осужденный за тяжкое преступление, не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

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Лурье подал документы в ЦИК вечером в воскресенье 24 декабря. Он приехал в Центризбирком одновременно с блогером Алексеем Навальным около 19:30 мск. По ранее утвержденному графику Центризбирком принимал документы у кандидатов в воскресенье до 15:00 мск, однако из-за большого наплыва кандидатов рабочий день комиссии был продлен.

Ранее документы для выдвижения в президенты уже подали в ЦИК лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен, руководитель Партии роста Борис Титов, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, блогер Алексей Навальный, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин, председатель "Российского общенародного союза", бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, предприниматель Сергей Полонский, крановщица Наталья Лисицына, выдвинутая партией "Российский объединенный трудовой фронт", лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и телеведущая Ксения Собчак.