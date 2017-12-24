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«Это будет анекдот». Эксперты о действиях Навального
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«Это будет анекдот». Эксперты о действиях Навального 

Рамблер 7 часов назад
Фото: ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный имитирует агитацию и своё участие в выборах, встречаясь с потенциальными избирателями, так как в принципе не может претендовать на пост президента, считают опрошенные РАПСИ юристы.

По словам адвоката Алексея Мельникова, согласно закону Навальный не может претендовать на участие в выборах президента России.

«Вся интрига кроется в разном толковании Конституции, которая не позволяет баллотироваться человеку, отбывающему наказание. Но Навальный считает, что раз он осуждён условно, то право избираться имеет, а касается закон тех, кто лишен свободы и отбывает наказание в колонии», — заявил он.

Но в итоге согласно такой логике получается, что человек, совершивший преступление и осуждённый за это, имеет право управлять страной, отмечает Мельников. Он отмечает, что следуя юридической логике, Навального понять сложно, так как он соблюдает законы в тех частях, где они его устраивают, и не соблюдает в обратной ситуации.

«Это логика человека, отрицающего правила, когда они ему не выгодны. Это смесь нигилизма с признанием тех норм, которые выгодны. Это опасный подход», — считает Мельников.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, агитация Навальным за себя в качестве президента незаконна и фактически является обманом.

«Ему запрещено баллотироваться в президенты, это все дешёвый популизм и развод на деньги», — уверена она.

Похожего мнения придерживается и ее коллега Дмитрий Аграновский.

«Нет необходимости обсуждать, правильно ли он это делает, так как он вообще не может этого делать», — заявил он.

По мнению Аграновского, шансов победить на выборах у Навального в любом случае нет: «Против того же Владимира Жириновского, не говоря о фаворите Владимире Владимировиче Путине».

«Он будет имитировать агитацию, имитировать своё участие в выборах, как будто его туда допустили. Если его профинансируют, он и подсчёт голосов сымитирует», — считает адвокат.

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