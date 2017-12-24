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Владелец стриптиз-клуба захотел стать президентом РФ
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Владелец стриптиз-клуба захотел стать президентом РФ 

Рамблер 8 часов назад
Фото: luckylee.ru

Руководитель российской Ассоциации стриптиз-клубов Лаки Ли заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в России и уже подал документы в ЦИК, сообщает Life.

По его словам, главные пункты его программы: защита женщин, мир и толерантность.

«Нельзя обижать женщин. Продвигаем толерантность и мирные взаимоотношения между всеми: во всех слоях общества, во всех национальностях, во всех ментальностях, возрастах и странах», — заявил он.

Среди прочего он стремится защитить женщин-стриптизёрш и изменить отношение людей к данной профессии.

>> В ЦИК рассказали об иностранном вмешательстве в выборы в РФ

Ранее ассоциация стриптиз-клубов подала в суд на агентство Superjob за «оскорбление чести и достоинства» в связи с тем, что портал отказался разместить объявление об открытой вакансии артистки шоу-балета в клубе GoldenGirls. Однако проиграла процесс.

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