Владелец стриптиз-клуба захотел стать президентом РФ

Руководитель российской Ассоциации стриптиз-клубов Лаки Ли заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в России и уже подал документы в ЦИК, сообщает Life.

По его словам, главные пункты его программы: защита женщин, мир и толерантность.

«Нельзя обижать женщин. Продвигаем толерантность и мирные взаимоотношения между всеми: во всех слоях общества, во всех национальностях, во всех ментальностях, возрастах и странах», — заявил он.

Среди прочего он стремится защитить женщин-стриптизёрш и изменить отношение людей к данной профессии.

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Ранее ассоциация стриптиз-клубов подала в суд на агентство Superjob за «оскорбление чести и достоинства» в связи с тем, что портал отказался разместить объявление об открытой вакансии артистки шоу-балета в клубе GoldenGirls. Однако проиграла процесс.