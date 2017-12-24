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В ЦИК рассказали об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
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Памфилова: ЦИК сталкивается с иностранным вмешательством в выборы в России с 2016 года 

ТАСС 9 часов назад
Фото: ТАСС

Центризбирком России сталкивался с иностранным вмешательством в выборы в России, которое выражалось, в частности, в распространении ложной информации об их результатах. Об этом в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Конечно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. "С первого дня, когда новый состав ЦИКа заработал, с апреля 2016 года этот процесс идет постоянно. У нас есть опыт определенного вмешательства, влияния с разных сторон. Оно очень разнообразно: берется какая-то ситуация, интерпретируется не так, как оно на самом деле было. Потом это начинает тиражироваться, как на снежный ком накручиваться, создается мощный информационный мусор, который направлен на то, чтобы показать, что выборы нечестные, все плохо", — пояснила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что у ЦИК возникали проблемы с международными наблюдателями на выборах в России.

"И по наблюдателям, которые тоже приезжали и от миссии ОБСЕ, тоже там были достаточно интересные ситуации. Когда их интересовали вещи, очень далекие от выборов. Такие были моменты, приходилось предупреждать", — сообщила она.

>> ЦИК продлил рабочий день

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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