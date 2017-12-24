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Кадыров сообщил о переброске террористов в Чечню
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Кадыров сообщил о переброске террористов в Чечню 

Рамблер 11 часов назад

В Чечне намерены предотвратить проникновение на территорию республики боевиков, информация о которых есть у местных спецслужб. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чеченской Республике. Они сейчас дошли до Грузии. Мы их ждем, и как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим. Мы полностью контролируем все каналы, все ходы, выходы, потому что если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются», — сказал он.

Кадыров также рассказал о том, что бойцы продолжают разыскивать детей и жен боевиков, многие из которых уезжали в Сирию и Ирак не по своей воле — решение за них принимали мужья женщин.

«Мы уже 94 человека вернули — детей и женщин. На подходе больше сорока, на днях их тоже привезут в Москву, и так будет продолжаться», — сказал он, добавив, что боевики теперь перевезли свои семьи в Афганистан.

>> Названо число террористов ИГ в Афганистане

По словам Кадырова, людей не только вывозят, но и оказывают им медицинскую помощь, помогают вернуться к нормальной жизни.

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