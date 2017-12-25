ЦИК отказала Полонскому в регистрации

Центризбирком России отказал в регистрации инициативной группе бизнесмена Сергея Полонского, созданной для поддержки его самовыдвиждения кандидатом на пост президента РФ. Решение было озвучено на заседании комиссии ЦИК.

Комиссия ЦИК РФ объяснила отказ тем, что инициативная группа состоит менее, чем из необходимых для регистрации 500 человек.

Второй причиной стало отсутствие сведений о зарубежной недвижимости супруги Полонского.

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При этом, как отметил член ЦИК и секретарь рабочей группы ведомства по приему документов Евгений Шевченко, бизнесмен может исправить недостатки и повторно подать документы в комиссию до 7 января 2018 года.