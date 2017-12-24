«Списывает как троечник»: Гордон обвинила Собчак в плагиате

Гордон назвала программу Собчак плагиатом

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ, назвала предвыборную программу Ксении Собчак плагиатом и призвала ее бороться за "реальное дело".

Телеведущая Ксения Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идёт на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Накануне съезд партии принял решении о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента.

"То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает моё предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, которое я озвучила всем ведущим СМИ 21 ноября, то отчего бы ей честно, если она способна на это "честно" не объединяться с теми, кто хочет того же. Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет" — написала она на своей странице в Facebook.

"Может, тогда бороться за реальное дело, а не списывать как троечник из чужих тетрадок?" — добавила она.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.