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«Списывает как троечник»: Гордон обвинила Собчак в плагиате
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Гордон назвала программу Собчак плагиатом 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента РФ, назвала предвыборную программу Ксении Собчак плагиатом и призвала ее бороться за "реальное дело".

Телеведущая Ксения Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идёт на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики РФ Андрея Нечаева. Накануне съезд партии принял решении о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента.

"То, что делает Ксения Собчак похоже на откровенный политический плагиат и размывание любого политического оппозиционного движения. Если заглавной идеей своей программы она делает моё предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, которое я озвучила всем ведущим СМИ 21 ноября, то отчего бы ей честно, если она способна на это "честно" не объединяться с теми, кто хочет того же. Она номинально декларирует и присваивает лозунги, к которым отношения не имеет" — написала она на своей странице в Facebook.

"Может, тогда бороться за реальное дело, а не списывать как троечник из чужих тетрадок?" — добавила она.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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