Собчак представила предвыборную программу из 123 шагов — от Крыма до гей-браков

Ксения Собчак, выдвинувшись в президенты, обнародовала некий список из 123 пунктов, который назван предвыборной платформой «кандидата против всех». Некоторые из этих «123 трудных шагов» представляют несомненный интерес.

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Ксения Собчак, по всей видимости, решила ответить на упреки в отсутствии у «кандидата против всех» предвыборной программы. Ответом следует считать опубликованную на сайте Собчак «платформу» под названием «123 трудных шага». Здесь перечислены те меры, которые Ксения обещает реализовать, если придет к власти.

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В основном программа содержит общие места, которые можно встретить в речах и печатных выступлениях отечественных либералов. Хотя одна из фраз в первом пункте о «европейском пути России» выглядит довольно странно. «Европейский выбор», объясняется тем, что Россия является неотъемлемой частью Европы географически. Строго говоря, большая часть российской территории, от Урала и далее на восток, географически является неотъемлемой частью Азии, и с тем же успехом можно было бы обосновывать «азиатский путь».

Дальнейшее изучение «трудных шагов» позволяет заметить пункты, которые могли бы одобрить все без исключения протестно настроенные граждане. А именно на объединение протестного электората, желающего проголосовать против всех, и претендует Ксения Собчак.

Так, например, пункт 83 гласит: «Мы предлагаем сокращение числа вузов с государственной аккредитацией». Такой подход странен как с точки зрения студентов, так и с точки зрения образовательного «бизнеса». Как отмечается в одной из недавних публикаций Forbes, в России имеет место сокращение числа бюджетных мест в государственных вузах, сокращение количества самих государственных вузов и при росте коммерческих вузов с государственной аккредитацией. Коммерциализация образования, казалось бы, вполне укладывается в либеральные догматы, но Собчак, видимо, так не считает.

89-й пункт заставит насторожиться некоторых деятелей культуры, в частности, лично режиссера Кирилла Серебренникова. «Федеральное Министерство культуры должно быть упразднено», — уверена Собчак. Более широкие слои населения — библиотекари, сотрудники музеев, филармоний и преподаватели профильных вузов — тоже «оценят» такое предложение.

Далее предлагаются более любопытные нововведения. В пункте 92-м говорится о легализации в России «браков» гомосексуалистов: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания». Судя по опросу ВЦИОМ, к государственной регистрации гей-браков отрицательно относятся подавляющее большинство — около 80% россиян (данные за 2015 год, для сравнения в 2004 такой ответ дали 59% респондентов).

В 93-м пункте предлагается «установить и обеспечить минимально допустимый порог гендерного соотношения среди работников и руководителей государственных предприятий и публичных компаний». Возможно, этот пункт порадует феминисток, но не усмотрит ли мужская часть электората в этом проявление сексистской дискриминации?

109-й пункт программы Собчак обещает, что жить в России станет если не лучше, то «веселее». «По примеру многих европейских стран необходимо декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли», — требует «кандидат против всех».

Самым последним, 123-м пунктом, значится «вопрос о Крыме». Принадлежность Крыма явно не является вопросом для Ксении Собчак — и ее мнение сильно отличается от мнения 87% россиян. «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня — русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом», — предлагает Собчак.

Отметим, что «123 трудных шага» не являются плодом личного творчества кандидата Собчак. По словам Ксении, предвыборную программу ей помогали писать: директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев (министр экономики в правительстве Егора Гайдара), а также юрист Елена Лукьянова и режиссер Авдотья Смирнова. В субботу партия «Гражданская инициатива» выдвинула Собчак в кандидаты в президенты.