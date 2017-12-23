Собчак представила свою предвыборную программу

Телеведущая Ксения Собчак, выступая на съезде партии «Гражданская инициатива», которая планирует выдвинуть ее кандидатом в президенты, предложила создать в России парламентскую республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не может быть больше президентской республикой. Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между субъектами федерации», — сказала она.

Программа Собчак, в которой сформулированы основные ее идеи, называется «123 трудных шага».

«Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель», — заявила она.

Собчак особо подчеркнула, что в стране необходимо создать климат уважения личности и безусловного соблюдения ключевых прав и свобод граждан.

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«Это право на труд, включая занятие собственным бизнесом, и его справедливое вознаграждение. Право на личную безопасность и защищенность частной собственности. Право на свободу выражения своего мнения и получение объективной информации и другие общепризнанные гражданские права», —отмечается в программе, сообщает РИА Новости.