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Собчак представила свою предвыборную программу
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Собчак представила свою предвыборную программу 

Рамблер 11 часов назад

Телеведущая Ксения Собчак, выступая на съезде партии «Гражданская инициатива», которая планирует выдвинуть ее кандидатом в президенты, предложила создать в России парламентскую республику. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия не может быть больше президентской республикой. Только многопартийный, свободно избранный парламент должен определять внутреннюю и внешнюю политику страны, назначать правительство, регулировать отношения между субъектами федерации», — сказала она.

Программа Собчак, в которой сформулированы основные ее идеи, называется «123 трудных шага».

«Государство не должно лезть нам в голову, душу и в нашу постель», — заявила она.

Собчак особо подчеркнула, что в стране необходимо создать климат уважения личности и безусловного соблюдения ключевых прав и свобод граждан.

>> Путин ответил Собчак

«Это право на труд, включая занятие собственным бизнесом, и его справедливое вознаграждение. Право на личную безопасность и защищенность частной собственности. Право на свободу выражения своего мнения и получение объективной информации и другие общепризнанные гражданские права», —отмечается в программе, сообщает РИА Новости.

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